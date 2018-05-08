В Сергиевом Посаде мужчина зарезал собутыльника

По его словам, 6 мая в 20:00 в доме по Центральной улице в городе Сергиев Посад в своей квартире с ножевыми ранениями обнаружено тело владельца квартиры.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен мужчина 1981 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемый задержан, а по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).