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В Сергиевом Посаде мужчина зарезал собутыльника
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В Сергиевом Посаде мужчина зарезал собутыльника 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: riamo.ru
В подмосковном Сергиевом Посаде задержали мужчину, который зарезал собутыльника в ходе пьяной ссоры, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, 6 мая в 20:00 в доме по Центральной улице в городе Сергиев Посад в своей квартире с ножевыми ранениями обнаружено тело владельца квартиры.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен мужчина 1981 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подозреваемый задержан, а по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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