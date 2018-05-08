Красноярские полицейские сожгли почти 300 килограммов марихуаны

Красноярские полицейские уничтожили почти 300 килограммов наркотических веществ, которые служили вещественным доказательством в уголовном деле. После того, как приговор вступил в силу, вещдоки растительного происхождения сожгли в печи. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.

Большое количество наркотиков полицейские изъяли у дилеров, которые привезли марихуану из Казахстана для дальнейшей продажи. Уголовное дело было закрыто. В общей сложности фигуранты получили 25 лет лишения свободы.