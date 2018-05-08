Ещё
Экс‐начальника полиции из Ленобласти обвинили в хищении арестованных авто
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс‐начальника полиции из Ленобласти обвинили в хищении арестованных авто 

360tv.ru 35 минут назад
Экс‐начальник полиции в Бокситогорском районе Ленинградской области обвинен в хищении трех арестованных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Мужчина лично сопровождал эвакуаторы, на которых его мошенники вывозили с охраняемой территории ОМВД автомобили УАЗ, MitsubishiL200 и FordRanger. На данный момент следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее Арсеньевский горсуд Приморского края признал работницу ломбарда виновной в похищении из кассы предприятия более 357 тысяч рублей. От имени нескольких людей женщина из корыстных побуждений заполнила залоговые билеты и договоры займа. В них она указала сведения о якобы сдаваемых этими лицами изделий из золота, их количестве и внешних характеристиках.
360tv.ru: последние новости
Четыре БТР и арсенал оружия нашли у самарского адвоката Воры в законе делят «наследство» Шакро Молодого Неизвестный с ножом ворвался в детский сад в Татарстане
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК657
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом395
Главным событием для рубля станет 12 мая35
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»77
Медведева отказались поддержать1386
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение