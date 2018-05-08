Экс‐начальника полиции из Ленобласти обвинили в хищении арестованных авто 

Экс‐начальник полиции в Бокситогорском районе Ленинградской области обвинен в хищении трех арестованных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Мужчина лично сопровождал эвакуаторы, на которых его мошенники вывозили с охраняемой территории ОМВД автомобили УАЗ, MitsubishiL200 и FordRanger. На данный момент следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее Арсеньевский горсуд Приморского края признал работницу ломбарда виновной в похищении из кассы предприятия более 357 тысяч рублей. От имени нескольких людей женщина из корыстных побуждений заполнила залоговые билеты и договоры займа. В них она указала сведения о якобы сдаваемых этими лицами изделий из золота, их количестве и внешних характеристиках.