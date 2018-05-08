Экс‐начальника полиции из Ленобласти обвинили в хищении арестованных авто

Экс‐начальник полиции в Бокситогорском районе Ленинградской области обвинен в хищении трех арестованных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Мужчина лично сопровождал эвакуаторы, на которых его мошенники вывозили с охраняемой территории ОМВД автомобили УАЗ, MitsubishiL200 и FordRanger. На данный момент следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд.