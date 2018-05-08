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Водители наказали вооруженного неадеквата битами
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Водители наказали вооруженного неадеквата битами 

Авторамблер 37 минут назад
Фото: Авторамблер
Дело могло бы закончиться совсем печально, если бы не вмешались проезжавшие мимо водители. Вооружившись бейсбольными битами, они обезвредили неадекватного хулигана и избили его, а затем его задержали полицейские. Владелец Mercedes со своим сыном тем временем укрылись за домом.
Теперь против стрелка возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а заодно планируют предъявить ему обвинение из-за травматического пистолета: по словам силовиков, оружие «имеет признаки инструментального вмешательства для стрельбы боевыми патронами».
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