Водители наказали вооруженного неадеквата битами

Дело могло бы закончиться совсем печально, если бы не вмешались проезжавшие мимо водители. Вооружившись бейсбольными битами, они обезвредили неадекватного хулигана и избили его, а затем его задержали полицейские. Владелец Mercedes со своим сыном тем временем укрылись за домом.

Теперь против стрелка возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а заодно планируют предъявить ему обвинение из-за травматического пистолета: по словам силовиков, оружие «имеет признаки инструментального вмешательства для стрельбы боевыми патронами».