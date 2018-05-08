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Экс-полицейского из Башкирии обвиняют в мошенничестве
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Экс-полицейского из Башкирии обвиняют в мошенничестве 

АиФ-Уфа 43 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинение по статье мошенничество в отношении 31-летнего бывшего сотрудника отдела уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
По версии следствия, полицейский знал о находящихся в отделе уголовных делах по факту кражи сотового телефона и мошенничества в сфере кредитования и потребовал от фигурантов дела взятку в 20 тысяч рублей за «помощь» в освобождении от уголовной ответственности. Они перевели на банковскую карту полицейского 40 тысяч рублей.
Злоумышленник попался при попытке очередного мошенничества в отношении женщины. Полицейский пообещал ей за 30 тысяч «помочь» в решении об отказе в уголовном преследовании.
Мужчина не признал вину. Сейчас он находится под стражей. В феврале его уволили.
Уголовное дело направлено в суд.
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