Экс-полицейского из Башкирии обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинение по статье мошенничество в отношении 31-летнего бывшего сотрудника отдела уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По версии следствия, полицейский знал о находящихся в отделе уголовных делах по факту кражи сотового телефона и мошенничества в сфере кредитования и потребовал от фигурантов дела взятку в 20 тысяч рублей за «помощь» в освобождении от уголовной ответственности. Они перевели на банковскую карту полицейского 40 тысяч рублей.

Злоумышленник попался при попытке очередного мошенничества в отношении женщины. Полицейский пообещал ей за 30 тысяч «помочь» в решении об отказе в уголовном преследовании.

Мужчина не признал вину. Сейчас он находится под стражей. В феврале его уволили.

Уголовное дело направлено в суд.