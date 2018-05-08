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В Иркутске благодаря размещенному в социальных сетях видеоролику полицейские раскрыли имущественное преступление
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В Иркутске благодаря размещенному в социальных сетях видеоролику полицейские раскрыли имущественное преступление 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Благодаря размещенному в социальных сетях
видеоролику сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5  Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» раскрыли хищение
мобильного телефона у женщины с ребенком.
Напомним, что сообщение о преступлении
поступило в дежурную часть отдела полиции 2 мая. На место происшествия
незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Было
установлено, что в дневное время возле дома №2 по улице Богдана
Хмельницкого 30-летняя иркутянка прогуливалась с ребенком, в тот момент,
когда она наклонилась к коляске, к ней подбежал неизвестный и выхватил
из рук мобильный телефон. После чего злоумышленник и его напарник
скрылись в неизвестном направлении.
Камера видеонаблюдения, установленная
недалеко от места совершения преступления зафиксировала факт совершения
грабежа. Ориентировка с приметами злоумышленника и его приятеля, а также
соответствующий видеоролик были незамедлительно размещены в средствах
массовой информации. Увидев в социальных сетях опубликованный материал,
мать подозреваемого узнала своего сына и сообщила в правоохранительные
органы о совершенном им преступлении. После чего молодой человек сам  явился в отдел полиции и сознался в содеянном. Похищенный сотовый
телефон был изъят в скупке краденного имущества и передан владелице.
Как оказалось, подозреваемый и его  приятель являются учащимися одного из образовательных учреждений
областного центра. Следственными органами в отношении 16-летнего
подростка возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее ни он, ни его  одноклассник на профилактическом учете в подразделении по делам
несовершеннолетних не состояли, к уголовной ответственности не  привлекались. Оба подростка воспитываются в благополучных семьях.
В настоящий момент полицейскими решается
вопрос о постановке подозреваемого на учет и о привлечении его родителей
к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за  ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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