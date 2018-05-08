В Иркутске благодаря размещенному в социальных сетях видеоролику полицейские раскрыли имущественное преступление

Благодаря размещенному в социальных сетях

видеоролику сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» раскрыли хищение

мобильного телефона у женщины с ребенком.

Напомним, что сообщение о преступлении

поступило в дежурную часть отдела полиции 2 мая. На место происшествия

незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Было

установлено, что в дневное время возле дома №2 по улице Богдана

Хмельницкого 30-летняя иркутянка прогуливалась с ребенком, в тот момент,

когда она наклонилась к коляске, к ней подбежал неизвестный и выхватил

из рук мобильный телефон. После чего злоумышленник и его напарник

скрылись в неизвестном направлении.

Камера видеонаблюдения, установленная

недалеко от места совершения преступления зафиксировала факт совершения

грабежа. Ориентировка с приметами злоумышленника и его приятеля, а также

соответствующий видеоролик были незамедлительно размещены в средствах

массовой информации. Увидев в социальных сетях опубликованный материал,

мать подозреваемого узнала своего сына и сообщила в правоохранительные

органы о совершенном им преступлении. После чего молодой человек сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном. Похищенный сотовый

телефон был изъят в скупке краденного имущества и передан владелице.

Как оказалось, подозреваемый и его приятель являются учащимися одного из образовательных учреждений

областного центра. Следственными органами в отношении 16-летнего

подростка возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее ни он, ни его одноклассник на профилактическом учете в подразделении по делам

несовершеннолетних не состояли, к уголовной ответственности не привлекались. Оба подростка воспитываются в благополучных семьях.

В настоящий момент полицейскими решается

вопрос о постановке подозреваемого на учет и о привлечении его родителей