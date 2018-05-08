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Иркутянка сдала полиции сына, узнав из соцсетей, что он ограбил женщину
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Иркутянка сдала полиции сына, узнав из соцсетей, что он ограбил женщину 

РИА Новости 1 час назад
ИРКУТСК, 8 мая — РИА Новости. Узнав из соцсетей, что сын похитил у иркутянки сотовый телефон, мать сообщила о преступлении в полицию и отправила подростка в отделение с повинной, сообщает ГУМВД региона.
Преступление было совершено в центре Иркутска второго мая. Потерпевшая — молодая женщина, которая прогуливалась по улице с ребенком, наклонилась к коляске и в этот момент пробегавший мимо подросток вырвал из ее рук мобильный телефон. Момент преступления был запечатлен на видео, которое через электронные ресурсы ГУМВД региона, быстро стало достоянием гласности.
"Увидев в социальных сетях опубликованный материал, мать подозреваемого узнала своего сына и сообщила в правоохранительные органы о совершенном им преступлении. После чего молодой человек сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном", — говорится в сообщении ГУМВД региона.
Похищенный сотовый телефон был изъят в скупке краденого имущества и передан владелице.
В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. В настоящий момент полицейские решают вопрос о постановке подозреваемого на учет и о привлечении его родителей к административной ответственности.
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