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Житель Краснокамска ответит в суде за убийство подруги
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Житель Краснокамска ответит в суде за убийство подруги 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Краснокамске завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве, совершённом в декабре 2017 года.
«Ночью в квартире, расположенной в Краснокамске, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина нанёс своей знакомой удар ножом в область сердца. От полученного ранения женщина скончалась на месте», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.
Сбор доказательств закончился. Уголовное дело передают в суд.
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