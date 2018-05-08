Житель Краснокамска ответит в суде за убийство подруги 

В Краснокамске завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве, совершённом в декабре 2017 года.
«Ночью в квартире, расположенной в Краснокамске, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина нанёс своей знакомой удар ножом в область сердца. От полученного ранения женщина скончалась на месте», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.
Сбор доказательств закончился. Уголовное дело передают в суд.