Тольяттинские оперативники задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

12 краж из автомашин были совершены с апреля по май этого года в городе Тольятти в ночное время. Как установили сотрудники полиции, злоумышленник взламывал дверные замки машин или разбивал окна, и похищал автомагнитолы, колонки, видеорегистраторы, радары. Предварительная сумма причиненного ущерба составляет почти 100 тыс. рублей.

Потерпевшие стали обращаться в полицию за помощью. Вскоре проведенные оперативно-розыскные мероприятия вывели правоохранителей на след предполагаемого преступника.

Сотрудники полиции выяснили, что в разные комиссионные магазины города мужчина сдавал похищенное и установили его приметы. Оперуполномоченные уголовного розыска выяснили, что к преступлению может быть причастен житель Автозаводского района, ранее судимый за аналогичное преступление и в том году освободившийся из мест заключения. Подозреваемый был задержан полицейскими.

В ходе допросов злоумышленник пояснил полицейским, что украденное имущество он сдавал в ломбард, а вырученные денежные средства тратил на алкоголь. Часть похищенного изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.

По факту краж были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.