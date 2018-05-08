Ещё
Тольяттинские оперативники задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тольяттинские оперативники задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей 

Волга Ньюс 49 минут назад
12 краж из автомашин были совершены с апреля по май этого года в городе Тольятти в ночное время. Как установили сотрудники полиции, злоумышленник взламывал дверные замки машин или разбивал окна, и похищал автомагнитолы, колонки, видеорегистраторы, радары. Предварительная сумма причиненного ущерба составляет почти 100 тыс. рублей.
Потерпевшие стали обращаться в полицию за помощью. Вскоре проведенные оперативно-розыскные мероприятия вывели правоохранителей на след предполагаемого преступника.
Сотрудники полиции выяснили, что в разные комиссионные магазины города мужчина сдавал похищенное и установили его приметы. Оперуполномоченные уголовного розыска выяснили, что к преступлению может быть причастен житель Автозаводского района, ранее судимый за аналогичное преступление и в том году освободившийся из мест заключения. Подозреваемый был задержан полицейскими.
В ходе допросов злоумышленник пояснил полицейским, что украденное имущество он сдавал в ломбард, а вырученные денежные средства тратил на алкоголь. Часть похищенного изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.
По факту краж были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.
Волга Ньюс: последние новости
Трех самарцев подозревают в нападении на четырех инспекторов ДПС На самарца заведено уголовное дело за избиение собутыльника Самарские полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в разбое
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК657
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом395
Главным событием для рубля станет 12 мая35
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»77
Медведева отказались поддержать1386
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение