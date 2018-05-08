Револьвер, патроны и кокаин: тольяттинский Пабло Эскобар отправился за решетку 

Комсомольский районный суд Тольятти приговорил местного жителя к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков, хранение оружия и использование подложных документов. Его отправили в колонию строгого режима.
Задержали мужчину сотрудники ФСБ. Преступник хранил в арендуемом гараже около 800 граммов гашиша и 35 граммов кокаина. Также в помещении нашли 200 граммов амфетамина и поддельные документы на имя злоумышленника.
Обыскали силовики и квартиру преступника. Там обнаружили около 24 граммов марихуаны, гашиш и амфетамин.
— Кроме того, мужчина погрузил в автомобиль 630 граммов марихуаны. В салоне машины лежали револьвер с глушителем и 43 патрона, — рассказали в управлении ФСБ России по Самарской области.