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Револьвер, патроны и кокаин: тольяттинский Пабло Эскобар отправился за решетку
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Револьвер, патроны и кокаин: тольяттинский Пабло Эскобар отправился за решетку 

63.ru 50 минут назад
Фото: 63.ru
Комсомольский районный суд Тольятти приговорил местного жителя к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков, хранение оружия и использование подложных документов. Его отправили в колонию строгого режима.
Задержали мужчину сотрудники ФСБ. Преступник хранил в арендуемом гараже около 800 граммов гашиша и 35 граммов кокаина. Также в помещении нашли 200 граммов амфетамина и поддельные документы на имя злоумышленника.
Обыскали силовики и квартиру преступника. Там обнаружили около 24 граммов марихуаны, гашиш и амфетамин.
— Кроме того, мужчина погрузил в автомобиль 630 граммов марихуаны. В салоне машины лежали револьвер с глушителем и 43 патрона, — рассказали в управлении ФСБ России по Самарской области.
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