Револьвер, патроны и кокаин: тольяттинский Пабло Эскобар отправился за решетку

Комсомольский районный суд Тольятти приговорил местного жителя к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков, хранение оружия и использование подложных документов. Его отправили в колонию строгого режима

Задержали мужчину сотрудники ФСБ . Преступник хранил в арендуемом гараже около 800 граммов гашиша и 35 граммов кокаина. Также в помещении нашли 200 граммов амфетамина и поддельные документы на имя злоумышленника.

Обыскали силовики и квартиру преступника. Там обнаружили около 24 граммов марихуаны, гашиш и амфетамин.