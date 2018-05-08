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Более 500 тыс. руб. украл неизвестный из банкомата в Центре международной торговли
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Более 500 тыс. руб. украл неизвестный из банкомата в Центре международной торговли 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Столичная полиция разыскивает неизвестного, похитившего деньги из банкомата в Пресненском районе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, 7 мая в полицию поступила информация о том, что на Краснопресненской набережной, д. 12, вскрыт терминал банка. «Прибывшие сотрудники установили, что по указанному адресу неизвестный взломал терминал оплаты и тайно похитил из устройства 503 тыс. руб.», — сказали в столичном главке.
В МВД возбудили уголовное дело о краже, устанавливается личность преступника.
Согласно информации из открытых источников, на Краснопресненской набережной, д. 12 расположен Центр международной торговли.
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