Более 500 тыс. руб. украл неизвестный из банкомата в Центре международной торговли

По данным ведомства, 7 мая в полицию поступила информация о том, что на Краснопресненской набережной, д. 12, вскрыт терминал банка. «Прибывшие сотрудники установили, что по указанному адресу неизвестный взломал терминал оплаты и тайно похитил из устройства 503 тыс. руб.», — сказали в столичном главке.

В МВД возбудили уголовное дело о краже, устанавливается личность преступника.