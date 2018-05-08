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В Нефтеюганске задержали мужчину за кражу бензина
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В Нефтеюганске задержали мужчину за кражу бензина 

АиФ Югра 56 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Нефтеюганске полицейские задержали работника одного из транспортных предприятий города. Мужчину обвиняют в краже горюче-смазочных материалов.
Подозреваемый в течение месяца по карте приобретал топливо и использовал его в собственных целях. Таким образом, предприятию нанесен ущерб в размере 32 000 рублей. 790 литров ГСМ недосчитались в предприятии.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему может грозить по ч. 1 ст. 158 УК РФ до 2-х лет лишения свободы.
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