В Нефтеюганске задержали мужчину за кражу бензина

Нефтеюганске полицейские задержали работника одного из транспортных предприятий города. Мужчину обвиняют в краже горюче-смазочных материалов.

Подозреваемый в течение месяца по карте приобретал топливо и использовал его в собственных целях. Таким образом, предприятию нанесен ущерб в размере 32 000 рублей. 790 литров ГСМ недосчитались в предприятии.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему может грозить по ч. 1 ст. 158 УК РФ до 2-х лет лишения свободы.