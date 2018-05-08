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В Нижегородской области осудили мужчину, который заживо сжег любовницу
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В Нижегородской области осудили мужчину, который заживо сжег любовницу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Житель Семеновского района Нижегородской области получил 17 лет колонии за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 24 февраля 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отвез 29-летнюю женщину, с которой у него были внебрачные отношения, на окраину деревни Быдреевка на берег реки Керженец, вытащил ее из автомобиля, облил бензином и поджег. Тело погибшей было обнаружено на следующий день местными жителями.
"Заключением проведенной в ходе предварительного расследования судебно-медицинской экспертизы установлено, что потерпевшая скончалась от ожогового шока. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении СУСК.
Отмечается также, что каждый из фигурантов уголовного дела имел семью. Следователи полагают, что именно их внебрачные отношения и послужили поводом для совершения преступления.
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