В Нижегородской области осудили мужчину, который заживо сжег любовницу

По данным следствия, 24 февраля 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отвез 29-летнюю женщину, с которой у него были внебрачные отношения, на окраину деревни Быдреевка на берег реки Керженец, вытащил ее из автомобиля, облил бензином и поджег. Тело погибшей было обнаружено на следующий день местными жителями.

"Заключением проведенной в ходе предварительного расследования судебно-медицинской экспертизы установлено, что потерпевшая скончалась от ожогового шока. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима ", — говорится в сообщении СУСК.

Отмечается также, что каждый из фигурантов уголовного дела имел семью. Следователи полагают, что именно их внебрачные отношения и послужили поводом для совершения преступления.