Нижегородец получил 17 лет строгого режима за сожжение любовницы заживо

33-летний мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за жестокое убийство своей любовницы. Он облил женщину бензином и сжег заживо. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Напомним, преступление было совершено вечером 24 февраля прошлого года на берегу реки Керженец в Семеновском районе. Как было установлено судом и следствием, нетрезвый мужчина отвез 29-летнюю любовницу на окраину деревни Быдреевка, вытащил ее из автомобиля и поджег. Впоследствии результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что женщина скончалась от ожогового шока. Ее тело на следующий день обнаружили местные жители.

По мнению следователей, поводом для совершения преступления послужили внебрачные отношения мужчины и женщины, каждый из которых имел семью.

Свою вину злоумышленник не признал, однако, суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения приговора.

Напомним, 27-летняя женщина подозревается в убийстве и сожжении двоих детей.