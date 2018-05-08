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В Югре мошенники обокрали пенсионерку, притворившись сотрудниками Минфина
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В Югре мошенники обокрали пенсионерку, притворившись сотрудниками Минфина 

РИА Новости 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая — РИА Новости. Мошенники, представившиеся сотрудниками министерства финансов, менее чем за неделю похитили у пенсионерки из Ханты-Мансийского автономного округа 500 тысяч рублей, сообщает во вторник региональное управление МВД.
Ведомство уточняет, что в полицию обратилась 67-летняя жительница города Пыть-Ях, которая рассказала о неизвестных, обманом похитивших у нее крупную сумму. Устанавливая обстоятельства случившегося, сотрудники МВД выяснили, что женщине позвонил незнакомец, он представился работником Минфина и заявил, что пенсионерке полагается компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты, признанные некачественными. Чтобы получить эти средства, ей рекомендовали связаться с финансовым специалистом, который подготовит документы для оформления выплаты.
Как пояснили в УМВД, женщина перезвонила по указанному телефонному номеру, в ходе разговора узнав, что для получения компенсации необходимо оплатить страховой взнос и 44 тысячи рублей, чтобы вывести положенные ей средства из-за границы. После этого пенсионерке сообщили о поступлении денег в округ, однако через несколько дней позвонили вновь, заявив, что сумма выплат увеличилась.
"Под различными предлогами мошенники в течение пяти дней похитили у потерпевшей около 500 тысяч рублей. Не получив в условленное время обещанную компенсацию, женщина сообщила о произошедшем в полицию", — говорится в сообщении УМВД.
Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ведомстве добавили, что сотрудники полиции ищут причастных к этому преступлению.
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