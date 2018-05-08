Подмаслили. В Кургане воришка стащил канистры с маслом

Вечером 3 мая в Кургане на территории одной из организаций по улице Щорса на складе не досчитались четырех канистр с моторным маслом. Осмотрев территорию, работники предприятия нашли спрятанные канистры, однако в полицию все— таки сообщили. Полицейские по горячим следам нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний безработный курганец. Мужчина неоднократно бывал на территории предприятия, поэтому знал, где и что можно украсть.

Злоумышленник вскрыл замок и проник в склад, затем вынес и спрятал канистры. Если бы преступный план реализовался, организация понесла бы убытки в 4 тысячи рублей. По информации УМВД России по г. Кургану, сейчас мужчина под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».