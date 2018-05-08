Ещё
Подмаслили. В Кургане воришка стащил канистры с маслом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмаслили. В Кургане воришка стащил канистры с маслом 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вечером 3 мая в Кургане на территории одной из организаций по улице Щорса на складе не досчитались четырех канистр с моторным маслом. Осмотрев территорию, работники предприятия нашли спрятанные канистры, однако в полицию все— таки сообщили. Полицейские по горячим следам нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний безработный курганец. Мужчина неоднократно бывал на территории предприятия, поэтому знал, где и что можно украсть.
Злоумышленник вскрыл замок и проник в склад, затем вынес и спрятал канистры. Если бы преступный план реализовался, организация понесла бы убытки в 4 тысячи рублей. По информации УМВД России по г. Кургану, сейчас мужчина под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Уральский меридиан: последние новости
В Верхнем Уфалее семейная пара торговала нелегальным алкоголем Курганские полицейские могут поплатиться за ретивость Похитителя металла из Шадринска упекли в колонию за кражу у РЖД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК657
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом395
Главным событием для рубля станет 12 мая35
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»77
Медведева отказались поддержать1386
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение