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Под Волгоградом наградили полицейского, раненого грабителями в погоне
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Под Волгоградом наградили полицейского, раненого грабителями в погоне 

АиФ Волгоград 1 час назад
Старшего лейтенанта полиции Алексея Серова по указу президента наградили в Камышине в Волгоградской области медалью «За отличие в охране общественного порядка». Грабители ювелирного салона ранили его из пистолета в голову, когда тот пытался их остановить на служебном авто.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ограбление произошло еще 18 июня 2017 года. В дежурную часть полиции поступило сообщение о нападении на ювелирный салон — трое человек в масках, угрожая продавцам оружием, похитили украшения на сумму около пяти миллионов рублей, после чего скрылись на авто. Правоохранители объявили план «Перехват», в ходе которого наряд ДПС заметил машину преступников на трассе «Волгоград — Камышин». При преследовании грабителей полицейские произвели предупредительные и прицельные выстрелы по колесам машины грабителей. В результате ответного огня 37-летний старший лейтенант полиции был ранен в голову, его на вертолете доставили в больницу в Волгоград. Спустя четыре дня правоохранители задержали в Азове одного из преступников. Второй злоумышленник застрелился в Саратове. Третьего грабителя задержали в Татарстане. Чуть позже следователи выяснили, что все они входили в преступную группу, в которой числилось еще пять человек. С 2011 года по июнь 2017 года ОПГ совершала нападения на ювелирные салоны в Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях. Полицейские установили 31 факт преступной деятельности. Причиненный ущерб составил более 80 миллионов рублей. Сейчас пятеро обвиняемых находятся под стражей.
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