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Двое наркодилеров лишены водительских прав в Нижегородской области
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Двое наркодилеров лишены водительских прав в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижнего Новгорода.
Решение было принято Нижегородским районным судом, в котором рассматривалось уголовное дело в отношении двоих 21-летних жителей Кстова, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Прокуратурой в ходе проверки было установлено, что ранее мужчинам были поставлены диагнозы «синдром зависимости от наркотических веществ (психостимуляторов), наркомания», и «психическое расстройство и расстройство поведения», при наличии которых вождение автомобилей запрещено.
Мужчины были приговорены к семи годам лишения свободы каждый, а прокуратурой города в Кстовский городской суд было направлено два иска о прекращении у осужденных действия водительских прав. Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.
Напомним, 30 наркозависимых нижегородцев с водительскими правами выявлены в Советском районе.
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