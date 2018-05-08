Двое наркодилеров лишены водительских прав в Нижегородской области

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижнего Новгорода.

Решение было принято Нижегородским районным судом, в котором рассматривалось уголовное дело в отношении двоих 21-летних жителей Кстова, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Прокуратурой в ходе проверки было установлено, что ранее мужчинам были поставлены диагнозы «синдром зависимости от наркотических веществ (психостимуляторов), наркомания», и «психическое расстройство и расстройство поведения», при наличии которых вождение автомобилей запрещено.

Мужчины были приговорены к семи годам лишения свободы каждый, а прокуратурой города в Кстовский городской суд было направлено два иска о прекращении у осужденных действия водительских прав. Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.

Напомним, 30 наркозависимых нижегородцев с водительскими правами выявлены в Советском районе.