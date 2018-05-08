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Еще один студент ОГУ заплатит полумиллионный штраф за взятку
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Еще один студент ОГУ заплатит полумиллионный штраф за взятку 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Ленинский районный суд Оренбурга признал еще одного студента-заочника ОГУ виновным в даче взятки преподавателю.
Из материалов дела известно, что учащийся на 3 курсе через посредника передал более 80 тысяч рублей сотруднику вуза, чтобы не сдавать сессии за несколько семестров.
Фигурант дела теперь обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, в апреле по аналогичному делу другого студента ОГУ приговорили к штрафу в размере 600 тысяч рублей за взятку на сумму в 100 тысяч.
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