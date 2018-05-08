Суд перенёс рассмотрение дела против Роскомнадзора 

Суд перенёс рассмотрение дела против РоскомнадзораПомните, как в конце прошлого месяца на Роскомнадзор подали в суд? Так вот суд перенёс рассмотрение дела.
Истец Александр Вихарев требовал от ведомства 5 млн рублей в качестве компенсации. Именно РКН виноват в том, что бизнесмен потерял свои деньги.
Рассмотрение иска откладывается до 7 июня — в этот срок заявитель должен выполнить необходимые для арбитражного процесса условия.
В частности, господин Вихарев обязан помимо заявления предоставить в суд свидетельство о регистрации юрлица и документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
Удивительно, что Вихарев не предоставил разумеющие себя документы. Ведь это первое, что он должен был показать в суде.