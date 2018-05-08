Ещё
Подполковника Балтфлота заподозрили в краже покрышек и 12 тонн техники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подполковника Балтфлота заподозрили в краже покрышек и 12 тонн техники 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Военная контрразведка обнаружила крупные хищения в частях береговой охраны Балтийского флота, пишет «Коммерсантъ».
СК завел 15 уголовных дел, в том числе на командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко. Подполковника подозревают в том, что в 2017 году он похитил из части 12 тонн узлов и военной техники, в том числе 11 бортовых коробок передач, 26 торсионных валов для танков Е-72, а также 2,6 тысячи покрышек для автомобилей «Урал», КрАз, ЗИЛ и КамАЗ.
По версии следствия, имущество Минобороны подлежало реализации как высвобожденное, но Коваленко, продав его, присвоил деньги.
Подполковника отправили под домашний арест, по данным «Коммерсанта», в деле появятся и другие эпизоды. Также ведется расследование в отношении майора Сергея Медведкина и майора Бакира Зухрабова. Как установили военные контрразведчики, они похитили из военных частей парков шесть двигателей для тягачей ЯМЗ-238Л.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК657
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом395
Главным событием для рубля станет 12 мая35
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»77
Медведева отказались поддержать1386
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение