Подполковника Балтфлота заподозрили в краже покрышек и 12 тонн техники

Военная контрразведка обнаружила крупные хищения в частях береговой охраны Балтийского флота, пишет «Коммерсантъ».

СК завел 15 уголовных дел, в том числе на командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко . Подполковника подозревают в том, что в 2017 году он похитил из части 12 тонн узлов и военной техники, в том числе 11 бортовых коробок передач, 26 торсионных валов для танков Е-72, а также 2,6 тысячи покрышек для автомобилей «Урал», КрАз, ЗИЛ и КамАЗ.

По версии следствия, имущество Минобороны подлежало реализации как высвобожденное, но Коваленко, продав его, присвоил деньги.

Подполковника отправили под домашний арест, по данным «Коммерсанта», в деле появятся и другие эпизоды. Также ведется расследование в отношении майора Сергея Медведкина и майора Бакира Зухрабова. Как установили военные контрразведчики, они похитили из военных частей парков шесть двигателей для тягачей ЯМЗ-238Л.