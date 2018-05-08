Бастрыкин вынес предупреждение главному следователю Югры

Как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко , на исправление ситуации главе регионального ведомства выделено три месяца.

По словам председателя СК, в ходе личных приемов граждане нередко сообщают ему о недоработках следователей.

«Следователи должны отчетливо понимать, что сразу после поступления сообщения о преступлении они обязаны установить психологический контакт с потерпевшим, учитывая его крайне негативное эмоциональное состояние, обусловленное вредом, причиненным преступлением. При наличии претензий к качеству и срокам расследования потерпевшим следует разъяснять позицию следственного органа», — отметил Александ Бастрыкин.

При рассмотрении обращений главам региональных управлений поручено уделять повышенное внимание проблемам с невыплатой заработной платы работникам градообразующих и стратегически важных предприятий, нарушениям прав участников долевого строительства многоквартирных домов и несовершеннолетних.