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Бастрыкин вынес предупреждение главному следователю Югры
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Бастрыкин вынес предупреждение главному следователю Югры 

РИА «ФедералПресс» 15 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании 7 мая вынес предупреждение о неполном служебном соответствии руководителю следственного управления по ХМАО — Югре Анвару Ахмедзянову. Заседание было посвящено работе с обращениями граждан.
Как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, на исправление ситуации главе регионального ведомства выделено три месяца.
По словам председателя СК, в ходе личных приемов граждане нередко сообщают ему о недоработках следователей.
«Следователи должны отчетливо понимать, что сразу после поступления сообщения о преступлении они обязаны установить психологический контакт с потерпевшим, учитывая его крайне негативное эмоциональное состояние, обусловленное вредом, причиненным преступлением. При наличии претензий к качеству и срокам расследования потерпевшим следует разъяснять позицию следственного органа», — отметил Александ Бастрыкин.
При рассмотрении обращений главам региональных управлений поручено уделять повышенное внимание проблемам с невыплатой заработной платы работникам градообразующих и стратегически важных предприятий, нарушениям прав участников долевого строительства многоквартирных домов и несовершеннолетних.
Как ранее писал «ФедералПресс», в начале ноябре Анвар Ахмедзянов и группа следователей, занимавшихся делом о ДТП, в котором погибли дети, были отстранены от исполнения служебных обязанностей. К службе глава югорского управления СК вернулся 15 декабря.
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