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Замначальника уральской колонии лишился своей должности за незаконную предпринимательскую деятельность
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Замначальника уральской колонии лишился своей должности за незаконную предпринимательскую деятельность 

РИА «ФедералПресс» 16 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным следствия, в период с ноября 2015 года по июнь 2016 года замначальника колонии присвоил себе остатки неучтенного при производстве продукции материала. В дальнейшем он связался с местным предпринимателем и заключил с ним госконтракт на поставку в колонию аналогичной продукции на 60 тысяч рублей. При этом, с поставщиком сразу было обговорено, что никаких материалов с его стороны поставлять не требуется. Деньги силовик присвоил себе, а хранившиеся у него излишки материала выдал за поставку по контракту.
Помимо этого, в ходе следствия вскрылся факт предпринимательской деятельности обвиняемого, а именно участие в управлении коммерческой организации, сотрудничающей с исправительным учреждением. Оказывая свое покровительство второму руководителю компании, обвиняемый предоставлял ей льготы и конкурентные преимущества по сравнению с другими заказчиками, размещавшими заказы на пошив изделий в исправительном учреждении. Благодаря этому ему удалось заработать более 800 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия, замначальника колонии полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 300 рублей.
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