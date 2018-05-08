В Кузнецке из-за поджога «Toyota Camry» в салоне сгорели 2.5 млн рублей

Пензенской области под суд пойдет 31-летний ревнивец, из мести поджегший чужой автомобиль. Его дело рассматривал Кузнецкий районный суд.

По данным дела, ночью 2 сентября 2017 года из ревности решил навредить своему сопернику и облил бензином его иномарку «Toyota Camry» и поджег. Материальный ущерб от такого поступка составил 1 468 300 рублей.

В суде потерпевший пояснил, что купил иномарку в ноябре 2016 года за 1 640 000 рублей. Помимо него машиной пользовался его брат, который на этой машине поехал к своей знакомой. Кроме того, со слов потерпевшего, в сгоревшем автомобиле, лежали 2450000 рублей, которые он одолжил у своего родственника.

«Суд, с учетом мнения потерпевшего, настаивавшего на строгом наказании подсудимого, показаний свидетелей, обстоятельств дела, позиции государственного обвинителя, назначил поджигателю семь месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Материальный ущерб потерпевшему был частично возмещен страховой компанией — в размере 1 млн 228 тысяч 596 рублей», — сообщает пресс-служба Кузнецкого районного суда.

Потерпевший не согласился с приговором суда и обжаловал его в апелляционном порядке в Пензенский областной суд.