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В Кузнецке из-за поджога «Toyota Camry» в салоне сгорели 2.5 млн рублей
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В Кузнецке из-за поджога «Toyota Camry» в салоне сгорели 2.5 млн рублей 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области под суд пойдет 31-летний ревнивец, из мести поджегший чужой автомобиль. Его дело рассматривал Кузнецкий районный суд.
По данным дела, ночью 2 сентября 2017 года из ревности решил навредить своему сопернику и облил бензином его иномарку «Toyota Camry» и поджег. Материальный ущерб от такого поступка составил 1 468 300 рублей.
В суде потерпевший пояснил, что купил иномарку в ноябре 2016 года за 1 640 000 рублей. Помимо него машиной пользовался его брат, который на этой машине поехал к своей знакомой. Кроме того, со слов потерпевшего, в сгоревшем автомобиле, лежали 2450000 рублей, которые он одолжил у своего родственника.
«Суд, с учетом мнения потерпевшего, настаивавшего на строгом наказании подсудимого, показаний свидетелей, обстоятельств дела, позиции государственного обвинителя, назначил поджигателю семь месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Материальный ущерб потерпевшему был частично возмещен страховой компанией — в размере 1 млн 228 тысяч 596 рублей», — сообщает пресс-служба Кузнецкого районного суда.
Потерпевший не согласился с приговором суда и обжаловал его в апелляционном порядке в Пензенский областной суд.
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