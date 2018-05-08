Ещё
Под Саратовом убили мужчину из-за забытого мобильного телефона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Саратовом убили мужчину из-за забытого мобильного телефона 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
В Балаково Саратовской области в ходе бытовой ссоры был убит 39-летний мужчина, следователи установили, что убийство произошло из-за ссоры по поводу забытого телефона, сообщает СУ СК РФ в регионе.
Согласно данным, 2 мая в квартире потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки, после они разошлись, но спустя время подозреваемый вернулся за забытым телефоном, между мужчинами возникла ссора, потом потасовка, которая переросла в драку, хозяин квартиры начал выгонять своего пьяного знакомого, но он нанес ему множество ударов по голове и туловищу, после задушил. Тело было найдено матерью убитого спустя два дня.
АиФ: последние новости
Из квартиры в Энгельсе похитили телевизор и утюг В Саратове 16-летняя девочка избила семиклассницу Полицейский нашел сбежавших из интерната детей в селе Саратовской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1289
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом349
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли38
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина323
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ174
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение