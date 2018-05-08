Под Саратовом убили мужчину из-за забытого мобильного телефона

Согласно данным, 2 мая в квартире потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки, после они разошлись, но спустя время подозреваемый вернулся за забытым телефоном, между мужчинами возникла ссора, потом потасовка, которая переросла в драку, хозяин квартиры начал выгонять своего пьяного знакомого, но он нанес ему множество ударов по голове и туловищу, после задушил. Тело было найдено матерью убитого спустя два дня.