Под Саратовом убили мужчину из-за забытого мобильного телефона 

В Балаково Саратовской области в ходе бытовой ссоры был убит 39-летний мужчина, следователи установили, что убийство произошло из-за ссоры по поводу забытого телефона, сообщает СУ СК РФ в регионе.
Согласно данным, 2 мая в квартире потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки, после они разошлись, но спустя время подозреваемый вернулся за забытым телефоном, между мужчинами возникла ссора, потом потасовка, которая переросла в драку, хозяин квартиры начал выгонять своего пьяного знакомого, но он нанес ему множество ударов по голове и туловищу, после задушил. Тело было найдено матерью убитого спустя два дня.