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Неизвестные в Чертаново Южном распылили баллончик в глаза мужчине и отобрали 859 тыс. руб.
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Неизвестные в Чертаново Южном распылили баллончик в глаза мужчине и отобрали 859 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Столичная полиция разыскивает подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в районе Чертаново Южное, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Днем 7 мая в полицию обратился гражданин 1986 г. рождения, работающий менеджером в организации, который сообщил, что у дома на Варшавском шоссе на него напали неизвестные.
«Оперативники выяснили, что по указанному адресу двое в масках-балаклавах распылили неустановленную жидкость в лицо потерпевшему и открыто похитили рюкзак, в котором находилось 859 тыс. руб., принадлежащих организации», — сказали в пресс-службе.
Медики оказали потерпевшему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. В МВД возбудили уголовное дело о разбое и ищут преступников.
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