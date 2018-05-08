Неизвестные в Чертаново Южном распылили баллончик в глаза мужчине и отобрали 859 тыс. руб.

Днем 7 мая в полицию обратился гражданин 1986 г. рождения, работающий менеджером в организации, который сообщил, что у дома на Варшавском шоссе на него напали неизвестные.

«Оперативники выяснили, что по указанному адресу двое в масках-балаклавах распылили неустановленную жидкость в лицо потерпевшему и открыто похитили рюкзак, в котором находилось 859 тыс. руб., принадлежащих организации», — сказали в пресс-службе.

Медики оказали потерпевшему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. В МВД возбудили уголовное дело о разбое и ищут преступников.