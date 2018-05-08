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В Волгограде налетчик в медицинской маске ограбил Сбербанк
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В Волгограде налетчик в медицинской маске ограбил Сбербанк 

ria34.ru 1 час назад
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В Кировском районе Волгограда налетчик в медицинской маске ограбил отделение Сбербанка. Как сообщает РИА34, мужчина появился в офисе финансовой организации на лице Кирова накануне, 7 мая, около половины шестого вечера.
Около окошка кассира он потребовал выручку и пригрозил взрывом. Испуганная женщина отдала похитителю 136 тысяч рублей.
Налетчик вместе с деньгами сумел выбежать на улицу и скрылся. К моменту приезда сотрудников охранного предприятия он исчез.
— Преступник попал на съемку камеры видеонаблюдения, — пояснили РИА34 в ГУ МВД по Волгоградской области. — На вид ему 37-38 лет, плотного телосложения, рост около 170 сантиметров. В момент совершения преступления был одет в черную спортивную кофту с зелеными полосками и черную майку. Ведется розыск, личность подозреваемого устанавливается.
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