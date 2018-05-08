В Волгограде налетчик в медицинской маске ограбил Сбербанк

В Кировском районе Волгограда налетчик в медицинской маске ограбил отделение Сбербанка . Как сообщает РИА34, мужчина появился в офисе финансовой организации на лице Кирова накануне, 7 мая, около половины шестого вечера.

Около окошка кассира он потребовал выручку и пригрозил взрывом. Испуганная женщина отдала похитителю 136 тысяч рублей.

Налетчик вместе с деньгами сумел выбежать на улицу и скрылся. К моменту приезда сотрудников охранного предприятия он исчез.