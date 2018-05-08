Военная контрразведка обнаружила крупные хищения в Балтийском флоте: возбуждено 15 дел

Военная контрразведка выявила крупные хищения в частях береговой обороны Балтийского флота. Следственный комитет РФ возбудил 15 уголовных дел, в том числе в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко , сообщает газета

"Коммерсант". Подполковник обвиняется в растрате военного имущества. В ближайшее время береговые части флота проверит комиссия Минобороны

Уголовное дело в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко, возглавлявшего часть с 2012 года, 306-й военный следственный отдел ВСУ СКР по Балтийскому флоту возбудил по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения").

По данным следствия, подполковник в 2017 году похитил из части 12 тонн узлов и агрегатов военной техники, в том числе 11 бортовых коробок передач, 5 гитар в сборе с воздушным компрессором и редуктором, 21 балансир и 26 торсионных валов для танков Т-72.

Кроме того, по версии следствия, офицер незаконно продал 2,6 тыс. покрышек для автомобилей «Урал», «КрАз», " ЗИЛ " и "КамАЗ" . Это имущество подлежало реализации как высвобожденное, но командир части присвоил деньги от его продажи.

Следователи потребовали отправить подполковника Коваленко в СИЗО , но его заключили под домашний арест. Подполковник получил известность после того, как в 2015 году восстановил стоявший на постаменте танк-памятник Т-34-85 до ходового состояния, с тех пор машина является участником парадов Победы.