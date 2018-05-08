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Суд в Новосибирске оштрафовал медсестру, жестоко обращавшуюся с младенцем
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Суд в Новосибирске оштрафовал медсестру, жестоко обращавшуюся с младенцем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Главный региональный
НОВОСИБИРСК, 8 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска во вторник оштрафовал на 15 тысяч рублей бывшую медсестру одной из детских больниц Новосибирска за жестокое обращение с младенцем, сообщается на сайте суда.
В начале апреля в интернете появилось видео, на котором женщина в медучреждении резко обращается с кричащим младенцем. В комментариях к видеозаписи говорится, что медсестра, присматривающая за детьми, от которых отказались родители, швыряет восьмимесячного ребенка. После проверки СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве сообщили, что один из пациентов действительно зафиксировал на камеру телефона жестокое обращение медработника с ребенком.
"Ленинский районный суд города Новосибирска рассмотрел уголовное дело по обвинению Денисовой Ю. С., работавшей медсестрой одной из детских больниц Новосибирска, в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», в том, что она причинила физическую боль и страдания младенцу, поставив под угрозу его здоровье", — говорится в сообщении.
Суд вынес постановление, которым назначил женщине судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее власти Новосибирской области сообщали, что после инцидента с жестоким обращением с ребенком в одной из больниц, в палатах детских больниц области, где лечатся дети, оставшиеся без попечения родителей, планируется установить видеокамеры.
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