Суд в Новосибирске оштрафовал медсестру, жестоко обращавшуюся с младенцем

НОВОСИБИРСК , 8 мая — РИА Новости . Ленинский районный суд Новосибирска во вторник оштрафовал на 15 тысяч рублей бывшую медсестру одной из детских больниц Новосибирска за жестокое обращение с младенцем, сообщается на сайте суда.

В начале апреля в интернете появилось видео, на котором женщина в медучреждении резко обращается с кричащим младенцем. В комментариях к видеозаписи говорится, что медсестра, присматривающая за детьми, от которых отказались родители, швыряет восьмимесячного ребенка. После проверки СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве сообщили, что один из пациентов действительно зафиксировал на камеру телефона жестокое обращение медработника с ребенком.

"Ленинский районный суд города Новосибирска рассмотрел уголовное дело по обвинению Денисовой Ю. С., работавшей медсестрой одной из детских больниц Новосибирска, в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», в том, что она причинила физическую боль и страдания младенцу, поставив под угрозу его здоровье", — говорится в сообщении.

Суд вынес постановление, которым назначил женщине судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.