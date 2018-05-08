Избиение младенца обошлось медсестре в 15 тысяч рублей

«Рассмотрено уголовное дело в отношении Юлии Д., которая обвинялась в совершении преступления по статье 238 УК РФ, — сообщили VN.ru в суде Ленинского района. — Женщина работала медсестрой одной из детских больниц Новосибирска и обвинялась в том, что причинила физическую боль и страдания младенцу, поставив под угрозу его здоровье».

Напомним, видео, снятое одной из мам, проходящей с ребенком лечение в 4-й детской городской клинической больнице Новосибирска, попало в Сеть и вызвало огромный общественный резонанс. По словам женщины, в ожидании очереди на процедуры она стала свидетельницей избиения младенца медсестрой. По ее словам, медик подходила к малышке, поднимала ее и бросала на постель, потом таскала по кровати, беря за одну ручку.

«Причем, несмотря на такое отношение, девочка не плакала. Я думаю, значит, это не первый раз», — предположила свидетельница. Возмутительным отношением к отказникам заинтересовались не только жители города, но и Следственный комитет

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников потребовал тщательно проверить все факты и доложить ему о результатах проверки. «Немедленно разобраться и доложить о результатах проверки», — потребовал от подчиненных Андрей Травников.

Через две недели после случившегося девочку с видео перевели из больницы в Дом малютки. Сейчас малышке ищут родителей. Изначально мать не отказывалась от «избитого младенца». Медики нашли свидетельство о рождении. Ребенок оказался в больнице по медицинским показаниям, и после выздоровления мать была должна забрать малышку, но явно не торопилась. За все восемь месяцев мама ни разу не навестила дочку и не интересовалась состоянием ее здоровья. По сведениям регионального уполномоченного, после того как информация прошла в СМИ, появилось много желающих, которые хотели бы стать приемными родителями или опекунами девочки.

Добавим, что после инцидента медсестра была уволена из больницы.