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За что арестовали бывшего главу Сосногорского района Игоря Леонова?
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За что арестовали бывшего главу Сосногорского района Игоря Леонова? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Экс-глава Сосногорского района Игорь Леонов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело в отношении Леонова возбудили 16 апреля. В ходе предварительного следствия установили, что г-н Леонов с сентября по декабрь 2010 года умышленно, из корыстных побуждений вывел из муниципального имущества нежилые помещения стоимостью 7 млн 370 тысяч рублей. А также провёл отчуждение 100% акций компании «Спецавтодор» стоимостью 23,5 млн рублей и их последующую продажу подконтрольному лицу по заведомо заниженной цене.
В результате преступных действий бюджет района недополучил 15 млн 450 тысяч рублей от продажи имущества. Леонов, по мнению следствия, своими действиями подорвал авторитет власти, дискредитировал местное самоуправление в глазах общественности. 19 апреля ему предъявили обвинение. Сыктывкарский суд арестовал экс-главу до 16 июня включительно, сообщили в суде.
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