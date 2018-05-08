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Иномарку стоимостью около 3,2 млн руб. похитили у безработной на западе Москвы
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Иномарку стоимостью около 3,2 млн руб. похитили у безработной на западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном регионе Дорогомилово неизвестный украл иномарку стоимостью около 3,2 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
Как пояснили в ведомстве, в полицию обратилась 40-летняя безработная женщина и заявила о краже автомашины по адресу: набережная Тараса Шевченко, д. 28. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей заявительнице автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 3,2 млн руб.», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».
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