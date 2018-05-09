Охранник магазина в Хабаровске заклеил продавщице рот скотчем

Житель дальневосточной столицы, работавший в магазине охранником, в свою смену заманил в подвал продавщицу, связал ее и заклеил рот скотчем. После этого злоумышленник забрал из сейфа почти 180 тысяч рублей уехал в Амурскую область . Об этом сообщило РИА «Восток‐Медиа».

Сотрудники угрозыска задержали 34-летнего правонарушителя по горячим следам в Белогорске Амурской области. У задержанного при себе оказалось чуть более 100 тысяч рублей, остальные он потратил. Теперь дерзкому налетчику грозит до 10 лет лишения свободы.

На Кубани сотрудники транспортной полиции оперативно задержали подозреваемого в краже, полностью облитого зеленкой. Правонарушитель украл на вокзале крупную сумму денег у женщины.