Жительница Славгорода лишилась 90 тысяч рублей при продаже квартиры

42-летняя жительница Славгорода лишилась 90 тысяч рублей при продаже квартиры, сообщает ГУ МВД России по краю.

После публикации объявления на одном из сайтов потерпевшей позвонила покупательница. Она предложила перевести ей деньги в качестве задатка. В итоге в банкомате под диктовку мошенницы женщина перевела 90 тысяч рублей. Когда вместо зачисления с ее банковской карты была списана указанная сумма, потерпевшая поняла, что ее обманули.