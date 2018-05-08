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Жительница Славгорода лишилась 90 тысяч рублей при продаже квартиры
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Жительница Славгорода лишилась 90 тысяч рублей при продаже квартиры 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
42-летняя жительница Славгорода лишилась 90 тысяч рублей при продаже квартиры, сообщает ГУ МВД России по краю.
После публикации объявления на одном из сайтов потерпевшей позвонила покупательница. Она предложила перевести ей деньги в качестве задатка. В итоге в банкомате под диктовку мошенницы женщина перевела 90 тысяч рублей. Когда вместо зачисления с ее банковской карты была списана указанная сумма, потерпевшая поняла, что ее обманули.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Установлено, что мобильный номер, с которого звонила злоумышленница, зарегистрирован в Самаре.
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