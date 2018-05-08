Ещё
Отказала в интиме: в Уфе мужчина набросился с ножом на подругу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отказала в интиме: в Уфе мужчина набросился с ножом на подругу 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В уфимской больнице оказалась 43-летняя местная жительница. Женщину привезли на карете скорой помощи с тяжелым ножевым ранением. Медики сообщили о происшествии полицейским.
Выяснилось, что уфимку едва не лишил жизни приятель. Компания из двух женщин и мужчины вечером устроила застолье. В ходе него 45-летний ловелас начал проявлять к подруге излишнее внимание. Женщина отказала приятелю в интиме, в ответ отвергнутый кавалер схватился за нож. Он набросился на даму и пырнул ее в живот. После преступления мужчина скрылся. А приятельница пострадавшей вызвала для нее скорую помощь.
— Подозреваемого в нападении уже задержали. Им оказался ранее судимый за действия сексуального характера уфимец, — рассказали в МВД республики.
Теперь мужчине грозит уголовное наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он находится под стражей.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии полицейский свел счеты с жизнью Покупать пришли полицейские: уфимка пойдет под суд за продажу шпионского гаджета В Уфе подруга зарезала подругу, а потом подожгла ее квартиру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1289
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом349
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли38
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина323
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ174
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение