Отказала в интиме: в Уфе мужчина набросился с ножом на подругу

В уфимской больнице оказалась 43-летняя местная жительница. Женщину привезли на карете скорой помощи с тяжелым ножевым ранением. Медики сообщили о происшествии полицейским.

Выяснилось, что уфимку едва не лишил жизни приятель. Компания из двух женщин и мужчины вечером устроила застолье. В ходе него 45-летний ловелас начал проявлять к подруге излишнее внимание. Женщина отказала приятелю в интиме, в ответ отвергнутый кавалер схватился за нож. Он набросился на даму и пырнул ее в живот. После преступления мужчина скрылся. А приятельница пострадавшей вызвала для нее скорую помощь.

— Подозреваемого в нападении уже задержали. Им оказался ранее судимый за действия сексуального характера уфимец, — рассказали в МВД республики.

Теперь мужчине грозит уголовное наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он находится под стражей.