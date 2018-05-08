Экс-начальник обокрал госучреждение

Фото с ресурса zvi2015.ru И вновь тревожные новости из Александрова. Там экс-начальника федерального казённого учреждения осудили за хищение.

Суд установил, что мужчина служил в должности начальника ФГКУ «Второй отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области » с 1 июля по 31 декабря прошлого года. За этот период, пользуясь служебным положением, он ежемесячно приказывал главбуху учреждения вписывать в ведомость завышенные стимулирующие выплаты вольнонаёмным работникам. Часть этой суммы, более 211 тысяч рублей работники возвратили начальнику: из них 109 тысяч он потратил на нужды учреждения, а 102 тысячи рублей положил себе в карман.

Суд учел явку с повинной, сотрудничество в расследовании преступления, частичное возмещение ущерба, наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей и назначил мужчине наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Экс-начальника также лишили права занимать должности в системе государственной противопожарной службы сроком на 2 года.