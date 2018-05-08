Ещё
Экс-начальник обокрал госучреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-начальник обокрал госучреждение 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса zvi2015.ru  И вновь тревожные новости из Александрова. Там экс-начальника федерального казённого учреждения осудили за хищение.
Суд установил, что мужчина служил в должности начальника ФГКУ «Второй отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области» с 1 июля по 31 декабря прошлого года. За этот период, пользуясь служебным положением, он ежемесячно приказывал главбуху учреждения вписывать в ведомость завышенные стимулирующие выплаты вольнонаёмным работникам. Часть этой суммы, более 211 тысяч рублей работники возвратили начальнику: из них 109 тысяч он потратил на нужды учреждения, а 102 тысячи рублей положил себе в карман.
Суд учел явку с повинной, сотрудничество в расследовании преступления, частичное возмещение ущерба, наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей и назначил мужчине наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Экс-начальника также лишили права занимать должности в системе государственной противопожарной службы сроком на 2 года.
ТВ-МИГ: последние новости
Наркокурьер отправится под суд Вынес из дачи вещей на 70 тысяч рублей За выдачу водительских удостоверений брал взятки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1289
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом349
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли38
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина323
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ174
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение