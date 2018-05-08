Орловская пенсионерка заплатит за нападение с топором

Залегощенский районный суд Орловской области решил взыскать в качестве возмещение компенсации морального вреда 250 000 рублей с местной жительницы. Пенсионерка должна перечислить их женщине, которую пыталась зарубить топором.

Она с целью убийства нанесла «противнице» не менее четырех ударов в область головы и шеи, причинив закрытую черепно-мозговую травму в форме ушиба головного мозга средней степени и субарахноидального кровоизлияния. На шее, подбородке и под волосами были порезы. Случившееся повлекло для потерпевшей существенные нравственные страдания, так как она осталась жива лишь по стечению обстоятельств, и была вынуждена проходить лечение от полученных травм.

Нападавшая на стадии рассмотрения уголовного дела обещала добровольно возместить причиненный моральный вред, однако слово не сдержала. Сейчас она находится в колонии, где отбывает назначенное за попытку убийства наказание. Тем не менее, на ее счету есть средства от продажи дома. Из этих денег и взыщут компенсацию.