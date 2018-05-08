Ещё
Полицейские задержали грабителя третьеклассников во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали грабителя третьеклассников во Владивостоке 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя Владивостока, ограбившего на улице Светланской двух девятилетних школьников. Добычей злоумышленника стали сотовые телефоны. Об этом сообщил сайт VL.ru  Ученики третьего класса шли после уроков из школы домой, когда к ним подошел неизвестный мужчина. Мальчики испугались и выполнили требование взрослого отдать ему телефоны.
Грабитель убрал свою добычу в черный пакет и скрылся.
Дети дома рассказали о происшествии родителям, которые и позвонили в полицию.
Полицейские оперативно установили личность грабителя и задержали его. В отделе полиции задержанный во всем признался. Теперь мужчине грозит уголовное преследование и тюремный срок.
На Кубани полицейские задержали серийного вора, грабившего квартиры. Преступника нашли по отпечатку ботинка. Грабитель грозит лишение свободы.
360tv.ru: последние новости
Воры в законе делят «наследство» Шакро Молодого Четыре БТР и арсенал оружия нашли у самарского адвоката Почти 40 человек отравились таллием в Таганроге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1200
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом319
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ119
В Красноярске загорелся Дворец спорта23
В США рассчитали летальный ядерный удар России267
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение