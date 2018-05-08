Полицейские задержали грабителя третьеклассников во Владивостоке

Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя Владивостока , ограбившего на улице Светланской двух девятилетних школьников. Добычей злоумышленника стали сотовые телефоны. Об этом сообщил сайт VL.ru Ученики третьего класса шли после уроков из школы домой, когда к ним подошел неизвестный мужчина. Мальчики испугались и выполнили требование взрослого отдать ему телефоны.

Грабитель убрал свою добычу в черный пакет и скрылся.

Дети дома рассказали о происшествии родителям, которые и позвонили в полицию.

Полицейские оперативно установили личность грабителя и задержали его. В отделе полиции задержанный во всем признался. Теперь мужчине грозит уголовное преследование и тюремный срок.

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