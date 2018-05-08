В Омске бывший высокопоставленный полицейский пойдет под суд

"Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области Владимира Яркова. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — говорится в сообщении.

По данным Следственного управления СК РФ по региону, с 24 на 25 июля 2017 года Ярков на моторной лодке с использованием «запрещенного орудия ловли» — сплавной сети из лески, незаконно выловил рыбу осетровой породы на Иртыше в районе рыбопромыслового участка «Харинский».

"Таким способом он незаконно добыл свыше 180 экземпляров водных биологических ресурсов, в том числе свыше 150 особей стерляди и иной рыбы, причинив государству ущерб на общую сумму 91 тысяча рублей", — говорится в сообщении. Преступление выявили сотрудники УФСБ

После совершения проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, полковник Ярков был уволен из УМВД России по Омской области. Вину в совершении преступления он не признал, отметили в прокуратуре.