Ещё
В Омске бывший высокопоставленный полицейский пойдет под суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске бывший высокопоставленный полицейский пойдет под суд 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 8 мая — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замначальника следственного управления УМВД по Омской области Владимира Яркова, который пойдет под суд по обвинению в незаконной добыче стерляди сетью, сообщает ведомство во вторник.
"Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области Владимира Яркова. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — говорится в сообщении.
По данным Следственного управления СК РФ по региону, с 24 на 25 июля 2017 года Ярков на моторной лодке с использованием «запрещенного орудия ловли» — сплавной сети из лески, незаконно выловил рыбу осетровой породы на Иртыше в районе рыбопромыслового участка «Харинский».
"Таким способом он незаконно добыл свыше 180 экземпляров водных биологических ресурсов, в том числе свыше 150 особей стерляди и иной рыбы, причинив государству ущерб на общую сумму 91 тысяча рублей", — говорится в сообщении. Преступление выявили сотрудники УФСБ.
После совершения проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, полковник Ярков был уволен из УМВД России по Омской области. Вину в совершении преступления он не признал, отметили в прокуратуре.
Уголовное дело, по которому Яркову грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф, направят для рассмотрения в Советский районный суд Омска.
РИА Новости: последние новости
В Чувашии в парке нашли мертвого младенца Дело об отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге передали в СК В Татарстане мужчина с ножом напал на охранника детсада и поджег здание
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1200
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом319
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ119
В Красноярске загорелся Дворец спорта23
В США рассчитали летальный ядерный удар России267
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение