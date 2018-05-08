Женщину за ограбление соседа осудят в Находке

Жительницу Находки обвинили в краже 150 тысяч рублей у соседа. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Гособвинитель отправил материалы дела в Находкинский суд. Об этом сообщил сайт прокуратуры Приморья.

Следователи установили, что в январе 2018 года женщина получила от соседа банковскую карту с пин-кодом, чтобы купить в магазине еще спиртных напитков. Сам мужчина был сильно пьян и не мог никуда идти.

Злоумышленница сняла через банкомат 150 тысяч рублей со счета доверчивого приятеля и потратила похищенные деньги.