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Женщину за ограбление соседа осудят в Находке
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Женщину за ограбление соседа осудят в Находке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жительницу Находки обвинили в краже 150 тысяч рублей у соседа. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Гособвинитель отправил материалы дела в Находкинский суд. Об этом сообщил сайт прокуратуры Приморья.
Следователи установили, что в январе 2018 года женщина получила от соседа банковскую карту с пин-кодом, чтобы купить в магазине еще спиртных напитков. Сам мужчина был сильно пьян и не мог никуда идти.
Злоумышленница сняла через банкомат 150 тысяч рублей со счета доверчивого приятеля и потратила похищенные деньги.
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