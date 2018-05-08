В Ульяновске друг зарезал друга, обидевшись на оскорбления

Дело в отношении жителя Ульяновска , обвиняемого в убийстве, направлено в суд. Следственный комитет сообщил о завершении его расследования. 49-летний мужчина обвиняется в убийстве приятеля 21 февраля этого года.

Всё произошло в квартире на улице Центральной в поселке имени Карамзина. По версии следствия обвиняемый выпивал вместе со своим 50-летним знакомым. Произошла ссора, и один из собутыльников ударил другого ножом в грудь два раза. От полученных ранений 50-летний потерпевший скончался на месте. Причиной ссоры обвиняемый называет оскорбления, которые высказал во время выпивки погибший. Дело направлено в суд.