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В Китае высокопоставленный чиновник получил пожизненный срок за взятки
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В Китае высокопоставленный чиновник получил пожизненный срок за взятки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Бывший член политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая Сунь Чжэнцай получил пожизненный срок за коррупцию. Приговор огласил первый Народный суд средней ступени города Тяньцзинь, передает РИА Новости.
В финальном заявлении Чжэнцай полностью признал вину и раскаялся в преступлениях. Он также заявил, что не намерен обжаловать приговор. Все имущество осужденного будет конфисковано, он также лишен всех политических прав.
Расследование в отношении Чжэнцая началось в декабре 2017 года. По данным следствия, экс-чиновник получил взятки на общую сумму около 27 миллионов долларов.
Чжэнцай считался одним из претендентов на вхождение в постоянный комитет политбюро КПК 19-го съезда, который завершился в октябре. Кроме того, ему предрекали должность премьера Госсовета.
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