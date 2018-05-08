В Китае высокопоставленный чиновник получил пожизненный срок за взятки

В финальном заявлении Чжэнцай полностью признал вину и раскаялся в преступлениях. Он также заявил, что не намерен обжаловать приговор. Все имущество осужденного будет конфисковано, он также лишен всех политических прав.

Расследование в отношении Чжэнцая началось в декабре 2017 года. По данным следствия, экс-чиновник получил взятки на общую сумму около 27 миллионов долларов.

Чжэнцай считался одним из претендентов на вхождение в постоянный комитет политбюро КПК 19-го съезда, который завершился в октябре. Кроме того, ему предрекали должность премьера Госсовета.