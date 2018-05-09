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Инспектор колонии за взятку проносил наркотики заключенным на Камчатке
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Инспектор колонии за взятку проносил наркотики заключенным на Камчатке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На Камчатке будут судить бывшего инспектора ИК №5 краевого УФСИН за взяточничество, злоупотребление полномочиями и покушение на сбыт наркотических средств. Об этом сообщил сайт «КАМЧАТКА‐ИНФОРМ».
Следователи установили, что в январе 2018 года обвиняемый за пять тысяч рублей пронес наркотики на территорию колонии. Правоохранители пресекли преступление и передать наркотик 29-летний злоумышленник не смог.
Правонарушителя уволили из УФСИН России по Камчатскому краю.
Материалы уголовного дела переданы следователями для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
На Кубани наркодилер осужден на девять лет и шесть месяцев заключения в колонии строгого режима.
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