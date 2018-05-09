Инспектор колонии за взятку проносил наркотики заключенным на Камчатке

На Камчатке будут судить бывшего инспектора ИК №5 краевого УФСИН за взяточничество, злоупотребление полномочиями и покушение на сбыт наркотических средств. Об этом сообщил сайт «КАМЧАТКА‐ИНФОРМ».

Следователи установили, что в январе 2018 года обвиняемый за пять тысяч рублей пронес наркотики на территорию колонии. Правоохранители пресекли преступление и передать наркотик 29-летний злоумышленник не смог.

Правонарушителя уволили из УФСИН России по Камчатскому краю

Материалы уголовного дела переданы следователями для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

На Кубани наркодилер осужден на девять лет и шесть месяцев заключения в колонии строгого режима.