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В Гондурасе сатанисты совершили ритуальное убийство
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В Гондурасе сатанисты совершили ритуальное убийство 

Вести.Ru 1 час назад
В Гондурасе полицейские расследуют жестокое убийство, которое, по предварительным данным, совершила группа сатанистов.
По данным местных СМИ, тело погибшей женщины обнаружили в одном из домов в столице страны. Жертва стояла на коленях, она была убита ножом, передает РИА Новости.
Рядом с телом женщины правоохранители обнаружили сатанинские символы, миниатюрный алтарь, перевернутый крест, пентаграмму и свечи. Свидетели видели пятерых людей в черной одежде, выходящих из здания. Предполагается, что они могли принимать участие в этом кровавом ритуале. Однако полиция не исключает и версию ритуального самоубийства.
У погибшей было шестеро детей. С 5 мая она считалась пропавшей без вести.
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