Полиция Никарагуа задержала подозреваемых в убийстве журналиста

Полиция Никарагуа задержала двоих подозреваемых в убийстве журналиста Анхеля Эдуардо Гаоны, произошедшем в ходе антиправительственных выступлений в апреле текущего года. Об этом СМИ сообщила глава управления по связям с общественностью Национальной полиции Вильма Роса Гонсалес.

Правоохранителям удалось выяснить, кто убил 42-летнего журналиста Анхеля Эдуардо Гаону Лопеса и ранил в живот 43-летнего инспектора Национальной полиции Карлоса Ансельмо Родригеса, передает ТАСС . Это Брандон Кристофер Лово Тайлер и его подельник Глен Слэйт. Директора новостного портала Meridiano застрелили, когда он в прямом эфире вел репортаж об антиправительственных выступлениях.

Поводом для акций протеста, которые начались в Никарагуа в середине апреля текущего года, стала реформа системы социального страхования. По данным правозащитников, в ходе манифестаций погибли несколько десятков человек. Как отмечает полиция страны, погибли двое полицейских и 121 сотрудник получил ранения.