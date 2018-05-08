Около 200 гр. героина изъяли полицейские у ранее судимого москвича

Сотрудники полиции на юго-востоке столицы задержали подозреваемого в хранении наркотического средства — героина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районе Выхино-Жулебино полицейские задержали ранее судимого 45-летнего жителя столицы. При личном досмотре в кармане куртки у мужчины были обнаружены два полимерных пакета со светлым порошкообразным веществом. Согласно исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — героин, общей массой около 200 гр.», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.