Предпринимательница во Владивостоке задолжала сотрудникам зарплату за три года

Бизнес‐леди из Владивостока стала фигуранткой уголовных дел статьям о невыплате зарплат работникам своего предприятия. Ее деньги на счетах в банке арестовали. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. Следствие установило, что руководительница логистической компании задолжала работникам свыше 480 тысяч рублей. Фигурантка длительное время, начиная с 2015 года, не выплачивала заработную плату и иные установленные законом выплаты двум работникам общества прокуратура. Гособвинитель передал материалы дела во Фрунзенский районный суд столицы Приморья для рассмотрения по существу. Главный бухгалтер учебного заведения во Владикавказе незаконно присвоила более семи миллионов рублей. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.