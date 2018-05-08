Служебный пес Эмир нашел воров‐рецидивистов в Приморье

По сообщению о краже на улице Волкова в МО МВД России «Лесозаводский» на место ЧП выехали группа оперативников и кинолог с собакой. Пока сотрудники полиции опрашивали потерпевшего и очевидцев кинолог и пес Эмир обследовали близлежащую территорию. Идя по следу, Эмир привел полицейских к дому на улице Школьной, где и были задержаны грабители. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю.

В отношении ранее судимых 44-летнего и 38-летнего возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» УК РФ . Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям

В удмуртском селе Сизево служебная собака нашла в лесу потерявшегося школьника.