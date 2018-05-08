Ещё
Служебный пес Эмир нашел воров‐рецидивистов в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Служебный пес Эмир нашел воров‐рецидивистов в Приморье 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
По сообщению о краже на улице Волкова в МО МВД России «Лесозаводский» на место ЧП выехали группа оперативников и кинолог с собакой. Пока сотрудники полиции опрашивали потерпевшего и очевидцев кинолог и пес Эмир обследовали близлежащую территорию. Идя по следу, Эмир привел полицейских к дому на улице Школьной, где и были задержаны грабители. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю.
В отношении ранее судимых 44-летнего и 38-летнего возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» УК РФ. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям
МВД.
В удмуртском селе Сизево служебная собака нашла в лесу потерявшегося школьника.
360tv.ru: последние новости
Воры в законе делят «наследство» Шакро Молодого Четыре БТР и арсенал оружия нашли у самарского адвоката Почти 40 человек отравились таллием в Таганроге
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1083
Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии63
В США рассчитали летальный ядерный удар России203
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом271
«Они всерьез боятся Россию»5
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение