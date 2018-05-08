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Офицера ВВО будут судить в Хабаровске за кражу более 50 т топлива
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Офицера ВВО будут судить в Хабаровске за кражу более 50 т топлива 

ТАСС 1 час назад
ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Офицер инженерной бригады Восточного военного округа (ВВО) предстанет перед судом по обвинению в краже дизельного топлива, сообщает во вторник управление ФСБ России по ВВО.
"Сотрудниками УФСБ России по ВВО пресечена противоправная деятельность одного из офицеров отделения материально-технического обеспечения 14 отдельной инженерной бригады ВВО, ответственного за учет и хранение ГСМ.. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Хабаровский гарнизонный военный суд", — говорится в сообщении.
Офицер обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Его задержали в мае 2017 года с поличным, когда он пытался продать 11 т топлива. Позднее выяснилось, что до этого он похитил свыше 50 т ГСМ, для этого офицер вносил в документы ложную информацию об объемах полученного и израсходованного топлива, создавая для себя «необходимые излишки». Ущерб Минобороны РФ превысил 1,5 млн рублей.
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