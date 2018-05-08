Жительница Приморья обогатилась за счет ломбарда

Арсеньевский городской суд вынес приговор работнице ломбарда, которая признана виновной в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Из корыстных побуждений женщина, занимающая должность заведующей ломбарда, заполнила залоговые билеты и договоры займа от имени нескольких граждан (не осведомленных о ее преступных действиях). В них она указала сведения о якобы сдаче ими изделий из золота, их количестве и внешних характеристиках, которые фактически в ломбард не сдавались.

Оценив несуществующие изделия из золота на общую сумму 357 305 рублей, заведующая взяла из кассы предприятия деньги и присвоила себе.

Суд признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления и назначил ей за содеянное один год шесть месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Ущерб, причиненный ломбарду, фигурантка возместила в добровольном порядке.